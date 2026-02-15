卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は15日、埼玉県・毎日興業アリーナ久喜で行われ、木下マイスター東京はT.T彩たまと対戦。マッチカウント4－0で勝利し、今季13勝目を挙げた。 ■チームに「勝ち点4」をもたらす1勝 2シーズンぶりのプレーオフ進出を目指し、首位争いを繰り広げるKM東京。前日に金沢ポートに敗れたT.T彩たまのホーム2連戦目となる一戦で、