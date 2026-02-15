15日の道内は南から暖気が入った影響で全道的に気温が上がり、札幌では3月下旬並みの暖かさとなりました。15日午前11時過ぎの札幌市中心部の様子です。雪がとけて大きな水たまりができています。道内は南から暖気が入った影響で、15日午後5時までの最高気温は、札幌で5.8℃函館で10.1℃など多くの地点で3月下旬から4月上旬並みの気温となりました。16日はまた気温が下がり平年並みに戻る見込みで、路面の凍結などに注意が必要です