兵庫県新温泉町では、子どもたちが野球のボールならぬ雪玉を使った冬ならではのゲームを楽しみました。但馬牧場公園では雪玉で９分割された的を打ちぬく「雪玉ストラックアウト」が行われました。１５日は小学生以下の子どもたち約３０人が参加。１２個の雪玉を作り、元気いっぱい投げつけ、的に当たると会場はあたたかな歓声に包まれました。先週は大雪のため中止となったこのイベント。子どもたちは思う存分、雪を楽しむ