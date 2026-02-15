２月１６日（月）の近畿地方は、寒さが少し戻るでしょう。春のような暖かさとなった前日と比べて、気温ダウン。寒暖差疲労に要注意です。１６日（月）は一時的に冬型の気圧配置となり、次第に寒気が流れ込む見込みです。北部では雲が多く冷たい雨、山沿いは雪の降る所があるでしょう。降り方の強まることはなさそうですが、積雪の多い地域はなだれに注意してください。中部と南部は晴れたり曇ったりの天気となり、中部でも