2026年2月13日、台湾メディア・中時新聞網は、旅行で沖縄を訪れた台湾人男性が麻薬のケタミン所持により有罪判決を受け、国外追放となった事案を報じた。記事は、30歳の男性が昨年10月下旬にクルーズ船で沖縄を訪問した際、入国時の保安検査でたばこの中に7グラムのケタミンを隠し持っていたとして摘発されたことを紹介。男性はただちに留置場に送られ、今年1月16日の公判で懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡され、翌日