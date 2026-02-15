大阪・道頓堀のビルで少年３人が死傷した事件で、警察は２１歳の男を逮捕しました。男は「威嚇するつもりだった」と殺意を否認しています。午前０時前、大阪・ミナミの道頓堀橋近くのビルで、１７歳の少年３人が刃物のようなもので男に刺され、このうち奈良県田原本町の会社員・鎌田隆之亮さん（１７）さんが死亡、もう１人が意識不明の重体、残る１人も内臓を損傷する重傷だということです。警察は１５日午前１０時すぎ、