楽天のプロ2年目・宗山塁が充実の3安打を放った。日本ハムとの練習試合（金武）に「2番・遊撃」で出場。初回1死で中前打。4回1死満塁で中前適時打を放つと、5回2死満塁では右前に2点適時打だ。3安打3打点と大暴れし「打点がつくことはいいこと。去年よりも得点圏の打率をもっと上げていかないといけない」と話した。3安打はいずれも単打。今季はより長打を追求しており「（打球の）角度がもう少し上がってくればいい。その