9人組ガールズグループ「RE―GE」が15日、東京・新宿のシネシティ広場でデビューフリーライブを行い、初ステージを踏んだ。「RE―GE」は、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」などが所属する芸能事務所「スターダストプロモーション」と、バンダイナムコミュージックライブによるオーディション「HAJIMAREProject」から誕生した女性アイドルグループ。「HAJIMAREの先にあるキラキラした未来をつかむ世代（GENERATION