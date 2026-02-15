◇練習試合広島4―2巨人（2026年2月15日那覇）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が、プロ入り後初の対外試合となった巨人との練習試合に「1番・DH」で出場。2安打1打点1盗塁と活躍した。初回に先頭打者で、巨人のドラフト1位・竹丸の直球をいきなり中前打。3回には二盗を決めて足でアピールすると、7回無死満塁では右前適時打。「非常にいい試合だったと思う」と満足そうにうなずいた。身長1メートル87