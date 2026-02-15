◇ミラノ・コルティナ五輪第10日デュアルモーグル（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、島川拓也（27＝日本仮設）、藤木豪心（28＝イマトク）、西沢岳人（26＝チームリステル）、堀島行真（28＝トヨタ自動車）の4選手が出場。島川は予選2組でカナダ選手に20―15で勝利。同3組で藤木がオーストラリア選手に16―19