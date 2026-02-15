ボートレースとこなめのスポーツニッポン杯争奪「第42回英傑戦」は15日、2日目が行われた。2日目4R、6号艇で登場した藤田竜弘（43＝静岡）は枠なりの6コースから最内を差すと、2周1マークは内に切り替えて3番手でターン。同じ91期の小倉康典には届かなかったものの、3着でフィニッシュした。「足はしっかりしています。この体重ですからね（笑い）。それでこの動きならいい」確かに59キロの気配ではない。連勝こそ2でスト