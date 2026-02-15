「子ども支援センターつなっぐ」が「こども性暴力防止法」をテーマに開催したシンポジウム。左端はつなっぐ代表理事の飛田桂弁護士＝15日午後、横浜市虐待や性暴力などの被害を受けた子どもに携わるNPO法人「子ども支援センターつなっぐ」が15日、「こども性暴力防止法」をテーマにシンポジウムを開催した。今年12月の施行後に学校や保育所といった事業者に求められる対応や、警察などとの連携について、弁護士や医師らが議論し