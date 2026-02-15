人気番組「スポーツマンNo.1決定戦」の名物競技「モンスターBOX」で日本人初の23段を跳んだタレント・元体操選手の池谷直樹。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」は「息子たちがハイスペすぎる」と話題の池谷の教育方針に迫った。【映像】池谷直樹の美人妻と3人の「ハイスペイケメン息子」（複数カット）池谷は3歳上の兄・幸雄の影響で体操の世界に入ったが、23歳の時にアトランタオリンピックの最終選考で惜しくも落選し