お天気カメラでおなじみの神奈川県松田町の河津桜が見頃ということで、現地に見に行ってきました。福山佳那 気象予報士「初めて松田町の河津桜を見に来ました。すごいです！一面ピンク色！」西平畑公園では、およそ360本の河津桜がほぼ満開となっています。花の色が濃いので、すごく華やかで早くも春を感じました。たくさんの人で賑わってますね…。実は、今年の「まつだ桜まつり」は、当初の予定より1週間も前倒ししたそうな