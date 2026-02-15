満開を迎えた梅をめでる人でにぎわった「小田原梅まつり」＝１５日、小田原市の曽我梅林神奈川県内は１５日、高気圧に覆われて晴天となり、海老名市や小田原市で最高気温が１９度前後を記録するなど４月中旬並みの陽気となった。約３万５千本の白梅が咲き誇る曽我梅林（小田原市曽我別所）は、満開を迎えた梅を楽しむ家族連れなどでにぎわった。この日は海老名市で１９・２度、小田原市と藤沢市では１８・８度を観測。いずれも