スターダストプロモーションとバンダイナムコミュージックライブが手がける9人組ガールズグループのRE−GE（リージェ）が15日、東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場でお披露目フリーライブ「HAJIMARE GENERATION」を開催した。オーディション「HAJIMARE Project」をへて、3827人の応募者から誕生した、平均年齢17・3歳のグループ。リーダーの白石るり（18）は「オーディションから生まれたからこその芯の強さがあって