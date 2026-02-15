今春３月に開催される第６回ＷＢＣへ向けた侍ジャパン・宮崎事前合宿にアドバイザーとして参加しているダルビッシュ有投手（３９＝パドレス）は合宿２日目となった１５日も精力的にキャンプ施設内を動き回り、後輩投手たちへの助言を惜しまなかった。朝一番からサブグラウンドに姿を現したダルビッシュは、早出練習を行っていた高橋宏（中日）、北山らの動きをチェック。両投手と身ぶり手ぶりを加えながら、長時間言葉をかわし