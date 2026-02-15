ＷＢＣのライブ映像を配信するＮｅｔｆｌｉｘでスペシャルサポーターを務めるアイドルグループ・嵐の二宮和也（４２）と、野球通として知られるなにわ男子の藤原丈一郎（３０）が１５日に侍ジャパンが事前合宿を行っている宮崎を訪れた。トップアイドルの降臨にキャンプ地はどよめいた。熱狂的なオリックスファンとして知られる藤原がこの日のアップ中にグラウンドに姿を現すと、スタンドの女性ファンからは驚きの声とともに黄