【モデルプレス＝2026/02/15】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が、日本武道館単独公演を2日間開催することがわかった。アソビシステムによるアイドルプロジェクトKAWAII LAB.の4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』が2026年2月11日から15日の5日間に渡りKアリーナ横浜にて開催され、最終日に開催されたCUTIE STREET単独公演にてサプライズ発表された。【写真】人気アイ