302万以上視聴され28万以上の「いいね」を獲得しているのは、猫が発した驚きの言葉。猫らしからぬ言葉のチョイスに、視聴者からは「見た瞬間吹き出して笑いました」「きゃんいぃんしぬぅー」などのコメントが寄せられています。 【動画：抱っこされていた猫が、突然…飼い主さんが思わず吹きだした『衝撃の鳴き声』】 抱えられたしらすくん Instagramアカウント「短足の海苔好きしらすさん」に投稿されたのは、キジトラ猫