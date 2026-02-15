ハル・ベリー（59）が、今後のマーベル作品で再びストーム役を演じたいという熱意を明かした。2000年から2014年にかけて「X-MEN」シリーズで天候を操るスーパーヒーロー、ストームを演じたハル。近年のマーベル映画に「X-MEN」のキャラクターたちが続々とカムバックしている中、自身に声がかかっていないことに少し落胆しているようだ。 【写真】かわいい子