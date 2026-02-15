スターダストプロモーションから新たに誕生した女性９人組アイドルグループ「ＲＥ―ＧＥ（リージェ）」が１５日、東京・新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場でフリーライブを行い、６月３日に「０秒前」でメジャーデビューすることを発表した。スターダストとバンダイナムコミュージックライブがタッグを組んだオーディション「ＨＡＪＩＭＡＲＥＰｒｏｊｅｃｔ」で応募総数３８２７人から選ばれた、平均年齢１７・３歳の９人