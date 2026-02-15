お笑い芸人の街裏ぴんく（４１）が１５日、東京・サンシャイン劇場で舞台「ｕｍｅ今昔不届者歌劇」（丸尾丸一郎演出、２３日まで）の開幕前に囲み取材を行った。ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」の松岡充（５４）が主演するもので、松岡の強い希望でぴんくのミュージカル初挑戦が実現した。徳川吉宗の虚像と、保険金詐欺事件が交錯する不思議な音楽劇で、ぴんくは「人の人生を狂わせる悪い男でナゾの保険屋などを演じます」と役