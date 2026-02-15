ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」の松岡充（５４）が１５日、東京・池袋のサンシャイン劇場で主演ミュージカル「ｕｍｅ今昔不届者歌劇」（丸尾丸一郎演出、２３日まで）の開幕前に会見した。８年前に上演された作品をリメイクしたもので、徳川吉宗の虚像と、保険金詐欺事件が交錯する不思議で奇抜な音楽劇。ラストシーンやそれまでの伏線がかなり変更されたという。松岡が書き下ろしたテーマ曲も使用される。松岡は「言葉で簡