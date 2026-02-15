ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプでメダルにあと一歩届かなかった平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が１５日、自身のインスタグラムを更新。「正直、自分の点数には全く納得できてないです」と悔しさを露わにした。平野流は１３日（日本時間１４日）の決勝１回目に、スイッチバックサイドダブルコーク１４４０など高難度の技を成功。９０・００の高得点をたたき出した。３本とも納得の滑りを披露したが得点は伸びず、