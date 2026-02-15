SOPHIA松岡充（54）が15日、東京・サンシャイン劇場で、主演するミュージカル「ume−今昔不届者歌劇−」取材会に出席した。同作は、徳川吉宗の虚像と、保険金詐欺事件の実像が交錯する傑作スリラー。脚本演出は丸尾丸一郎氏が手がけ、8年前にも松岡主演で上演されており、今回はリメーク再演となる。「再演をもとに話を進めていましたが、今となっては、全くの新作になったなと思っております」と説明。「8年前の作品もすごく満足