ワンコがおもちゃを奪い取ったら、赤ちゃんがウソ泣きを始めて…？ワンコのお姉ちゃんのような対応が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で52万9000回再生を突破。「素敵」「いい子すぎない？」「2人とも可愛い」といった声が寄せられています。 【動画：赤ちゃんが犬におもちゃを奪われ『ウソ泣き』をした結果…まるで『本当のお姉ちゃんのような光景』】 赤ちゃんがウソ泣きしたら… TikTokアカウント「kai.riri」に投稿されたの