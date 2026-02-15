負傷者が続出し、昨季に続いて今季もプレミアリーグ16位と低迷しているトッテナム。10日に行われたプレミアリーグ第26節でニューカッスル・ユナイテッドに1-2で敗れたあと、クラブは昨夏に就任したトーマス・フランク前監督を解任した。その後任として14日にイゴール・トゥドール氏が暫定監督に就任したなかで、イギリス『The Athletic』で記者を務めるデイビッド・オーンステイン氏によれば、トッテナムはスウェーデン代表MFルー