トーマス・フランク前監督の解任を発表し、その後任としてイゴール・トゥドール暫定監督を招へいしたトッテナム。近年はシーズン途中に監督に就任し、チームの立て直しを成功させている印象が強い。契約は今季限り。プレミアリーグでは16位と下位に沈んでおり、残留がマストの目標といえる。気になるのはその後の監督の人選だろう。トゥドール暫定監督とは今季のみ契約となっており、残りの約半年で正式な監督を決める必要がある。