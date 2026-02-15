元プレミアリーグの選手が逮捕されていたようだ。『THE Sun』によると、元リヴァプールのジョーダン・アイブが先日ルートン空港で逮捕されたという。罪状は暴行罪。2025年12月中旬に発生したとされる事件で暴力を振るった疑いがかけられている。すでに釈放されており、3月6日に裁判所に出廷する予定となっている。30歳となったアイブは現在ブルガリアリーグ1部のロコモティフ・ソフィアに在籍しており、別件の裁判を受けるためにイ