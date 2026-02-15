「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・１回戦」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）藤木豪心（２８）＝イマトク＝はオーストラリア選手に１６−１９で敗れた。１２日のモーグル男子は予選２３位で敗退。一発勝負で勝ち上がるデュアルモーグルにかけてきたが初戦で敗退した。レース後に藤木は「滑り自体はそんなに悪く無くて、結構飛ばしたと思うがが単純においつかなく