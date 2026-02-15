悪天候予報で１５日に前倒しになったミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）予選を前に、日本代表の荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）が同日、足首を痛めたとして自身のＳＮＳで欠場を発表した。昨年１２月にホームゲレンデでもある「星野リゾートネコママウンテン」で、メダル獲得を見据えた特注コースを使って調整を重ねてきただけに、無念の決断となった。同施設は昨年１０月、荻原とスポンサー