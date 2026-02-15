イングランド・プレミアリーグのリバプールが、すでに来季の巻き返しを狙い、ニューカッスル所属のイングランド代表ＭＦアントニー・ゴードン（２４）獲得に向けて始動したことが明らかになったと、英サッカー専門サイト『コートオフサイド』が報じている。リバプールがアーセナル、マンチェスターＣを押さえて、ゴードン獲得の一番手に抜け出しているという。理由はゴードンがリバプール出身で、家族揃って熱烈なリバプール・