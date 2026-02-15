ＷＢＣ日本代表のオリックス・若月健矢捕手が、松井秀喜さんの激励訪問終了を残念がった。強化合宿（サンマリン宮崎）前に「子どもの頃から見ている選手。ゴジラさんとはいろんな話をしてみたい」と打撃面で弟子入りを志願していたが、緊張もあって“不完全燃焼”に。「なかなか聞けなかったです…。本当にたわいもない話ぐらいで。オリックスのキャンプは宮崎だよね？みたいな話です」と苦笑いを浮かべた。調整は順調そうで