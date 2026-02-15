「高市一強」への警戒感が広がる中、実はこの圧勝劇が日本経済にとって「千載一遇のチャンス」であることはあまり知られていません。その鍵を握るのは、2026年から2027年にかけて吹くある“神風”です。神がかり的な追い風に乗った「積極財政」は私たちの生活をどう変えるのか。 賃上げ、社会保険料の軽減、経済成長という「3つの難問」を一挙に解決する驚きのシナリオを解説します。（百年コンサルティングチーフエコノミスト鈴