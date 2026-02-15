【モデルプレス＝2026/02/15】アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】FRUITS ZIPPER、妹分と異例のコラボ◆FRUITS ZIPPER＆CANDY TUNE、2つの会場でシンクロFRUITS ZIPPERはNTTグループが提唱する次世代情報通信基盤構想「IOWN（アイオン）」（※）を活用したスペシャルステ