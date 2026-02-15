【モデルプレス＝2026/02/15】元AKB48の浅井七海が2月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元AKB「お人形さんみたい」と話題の美脚ショット◆浅井七海、お嬢様コーデでミニスカ姿披露浅井は「Happy Valentine」という言葉とともに、ピンクの背景に映えるガーリーなお嬢様風のコーディネートを披露。黒の大きなリボンがついたパフスリーブの白いトップスに、裾がファーになった黒のミ