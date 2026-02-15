【モデルプレス＝2026/02/15】女優の今野百々菜が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】14歳の注目女優が初ステージ◆今野百々菜、フレッシュな魅力で凱旋ランウェイ愛知県出身の今野は白のトップスに黒のシャツを羽織り、裾のドット柄がポイントとなったボリューミーなスカートを華やかに着こなし。フレッシュな魅力で「TGC」で