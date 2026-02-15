メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県大垣市のガソリンスタンドで販売された灯油にガソリンが混入したおそれがあるとして、消防が注意を呼びかけています。 消防によりますと、大垣市熊野町のガソリンスタンド「キグナス石油西濃」で、先月29日からおとといまでにガソリンが混入したおそれがある灯油が販売されたということです。 記者「ガソリンを混入したおそれがある灯油を買った人たちが続々と返却しに来ています」