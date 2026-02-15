メ～テレ（名古屋テレビ） 15日未明、岐阜市で大型トラックと乗用車が衝突する事故があり、乗用車に乗っていた男性が意識不明の重体です。 警察によりますと15日午前3時半ごろ、岐阜市江添の信号のある交差点で国道21号を直進していた大型トラックと対向車線から右折した乗用車が衝突しました。 この事故で乗用車を運転していた21歳の会社員の男性が頭から出血するなどして意識不明の重体です。 警察は、大型トラッ