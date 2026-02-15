メ～テレ（名古屋テレビ） 南海トラフ地震を想定し、関係機関の連携を強めるための訓練が三重県の四日市港で行われました。 訓練は、南海トラフ地震が発生し、伊勢湾内で最大震度6強の揺れと最大高さ5mの津波が発生した想定で行われました。 行政機関や民間企業など約110人が参加し、関係機関の対処能力を向上させる狙いです。 訓練では、津波によって流された流木などを民間の清掃船が回収する作業や、緊急物資を