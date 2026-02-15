「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第6話が、14日に放送された。本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）「自分をさらけ出すのが怖い時はどうすればいいの？」。一葉（上白石萌歌）は、変人動物学者・椎堂（生田斗真）へのかなわぬ思いを断ち切るため、彼とはも