タレントの王林さんが、自身のインスタグラムを更新。バレンタインデーのオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 王林 】 「VALENTINE今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん」オフショットを公開王林さんは「VALENTINE今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん」とハート形のバルーンが飾られたカーテン前で、ポーズをとりながら続けて「VALENTINEに着たかったroom wearﾒﾝｺｲ」と綴っていました。ル