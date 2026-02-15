◇練習試合ロッテ4―1ヤクルト（2026年2月15日ANABALLPARK浦添）0―1の9回に山口航輝外野手の同点ソロから打線に火が付き、一挙4点を奪って逆転勝ち。サブロー監督就任後の対外試合は昨秋から4連勝となった。指揮官は「もちろんホームランも良かったけど」と前置きした上で、「走塁が良かったですね、最後。今日はあんまりええとこ出えへんなと、ずっと思ってたんですけど、最後の最後に出てくれたんで」と2四球に2