ミラノ・コルティナオリンピックは15日も日本勢が大活躍です。スケート競技では夫婦の戦いがありました。男子500メートルには日本記録保持者の新濱立也選手（29）が登場。2025年4月、交通事故で入院。そんな新濱選手を支えたのは、妻でカーリング、ロコ・ソラーレの吉田夕梨花選手（32）です。妻・吉田夕梨花選手：よく戻ってきたなという思いと、けがしないで滑りきってほしい。その気持ちだけで見ていました。北京大会は20位でし