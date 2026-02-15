◇女子ゴルフINTLOOPグループ・レディース・カップ第1日（2026年2月15日千葉・平川CC＝6419ヤード、パー72）2日間36ホールで争われるツアー外競技が開幕し、第1ラウンドがプロアマ戦形式で行われ、黄金ルーキーの倉林紅（20＝サーフビバレッジ）が5バーディー、3ボギーの2アンダー70で回り、首位と1打差の2位につけた。今年最初の実戦で好スタートを切った倉林は「プロアマだったので楽しくできたし、試合は今季初なので