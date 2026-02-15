バレーボールの大同生命SVリーグは15日、川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナなどで行われ、女子はNEC川崎がデンソーに3―0で快勝し、26勝4敗とした。男子はサントリーがVC長野に3―0で勝って27勝1敗。