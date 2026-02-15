ミラノ・コルティナオリンピックは15日も日本勢が大活躍です。高木美帆選手（高ははしごだか）がずっこける場面もありました。そして、15日夜は「りくりゅうペア」が再登場です。2大会ぶりの金メダルを狙う女子団体パシュートは、高木美帆選手（31）を先頭に佐藤綾乃選手（29）、堀川桃香選手（22）の3人でタイムを競う準々決勝に臨みました。日本は隊列を変えず、風の抵抗を最も受ける先頭の高木選手を、後ろの二人が押す「プッシ