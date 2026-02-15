ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿選手が15日、自身のインスタグラムを更新し、感謝を伝えました。佐藤選手は、団体フリーに引き続き見事な演技を披露。4回転3本全て成功させ銅メダルを手にしました。「Thank you very much for your support！」そう書き出した22歳は、初めてのオリンピックに感謝を表しました。また投稿には、銅メダルを首に提げた佐藤選手がコーチと笑顔で寄り