圧倒的なスリムさと鋭いダッシュ力は400cc4気筒の概念を完璧に打ち破った！ 1982年12月にリリースされたVF400Fは、400ccクラスでV型4気筒の水冷DOHCという、カムシャフトが4本必要とするなど生産台数の多いこのクラスでもそこまで高コストなハイメカニズムの登場と、そのセンセーショナルぶりは並大抵ではなかった。そして実際、このクラスでは12,500rpmの未経験な超高回転域と0-400mを13.1secという俊足ぶりもさ